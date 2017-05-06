﻿連環放閃似足預演婚禮 卻羅素高蒂韓拍拖摘星

縱橫美國影壇50年、拍拖33年的卻羅素與高蒂韓，昨齊齊在荷里活星光大道獲星星留名，高蒂韓的影星女兒姬蒂赫遜、金像影后莉絲韋花絲潘、導演昆頓塔倫天奴等現身撐場！



卻羅素與高蒂韓表現風騷，女方甚至如美人魚般躺在星星旁，與男友來個深情一吻，她致辭時更搞笑道：「我們能否當剛剛結了婚？我們未曾試過有這樣的慶祝活動。當我回憶起往事，覺得今次對我意義重大，我從前是一位舞蹈員，當年帶着跳舞鞋來到這裏（荷里活）找尋經理人，但我找不到。」她又感激前夫Bill Hudson及卻羅素。至於卻羅素則感激有份到場的母親及姊妹，以及子女和已離世的父親。他又特別多謝女友高蒂韓，並趁機向她示愛：「高蒂，我珍惜你，天上的星星及大道上的星星都不能像你如蠟燭般照亮我，無人能夠取代你站在我身旁。」