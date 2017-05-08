﻿泰妍朴信惠襲港鬥人氣

「韓瘋」繼續吹襲香港，繼剛過去的一星期有《鬼怪》兩男神孔劉及李棟旭、宋慧喬等來港吸金後，曾主演《Doctors》、《繼承者們》等大熱韓劇的朴信惠，亦宣佈將於下月10日來港，於九展舉行「Flower of Angel」粉絲見面會。



其實朴信惠早於去年，曾定於在內地舉行粉絲見面會，但受內地「限韓令」影響取消；這次「限韓令」仍未解封，故內地站依舊無影，只在香港、台灣和新加坡舉行。不過這次朴信惠來港開騷的日子，卻剛剛撞上了少女時代隊長泰妍在港開騷的日子，雖然兩人一個是歌手，一個是演員，但難免被比較人氣高低！



圖：資料圖片