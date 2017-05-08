 Advertisement
  • 2017年5月8日 星期一
  • 28º
  • 76%
熱門： 跳高女神雪糕伯伯林奕含空氣污染孔劉

日報新聞 > 娛樂

﻿T-ara散Band碟多波折

2017-05-08 列印
■T-ara成軍八年風波不斷。資料圖片
Previous Next

  韓國女團T-ara成軍八年，期間經歷變陣及內訌欺凌風波，最終以六人作團體活動。其所屬的事務所MBK娛樂，早前確認成員昭妍和寶藍將於本月15日約滿離巢，17日將是組合最後一次以六人組合形式推出新碟，可惜回歸日期一拖再拖，最終改於下月一日才發行新碟，並於本月底合體出演真人騷，齊坐露營車進行4日3夜旅程，一起回顧過去八年的合作，不過回歸計劃昨宣告取消！

  據韓媒報道，MBK娛樂跟寶藍和昭妍未能達成協議，故所有宣傳計劃都無法完成。而MBK娛樂對此感惋惜，指隨着昭妍和寶藍合約到期，組合今後將以餘下四人形式進行活動，但因不能用兩人之前錄好的歌曲，故新碟需重新灌錄，推出日期亦將延遲。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd