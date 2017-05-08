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﻿歐鎧淳未敢諗入娛圈

2017-05-08 列印
■歐鎧淳近日頻頻出席各種活動。
■歐鎧淳跟演員胡子彤拍拖也成焦點。資料圖片
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        「香港美女飛魚」歐鎧淳昨日出席保良局幼兒游泳邀請賽活動，為一眾參加者做打氣。近日頻頻出席各種活動的她，不諱言已半隻腳踏入娛樂圈，問到她究竟有否興趣成為真正藝人，她謂現時仍未想這些。她說：「發覺運動員嘅世界好美好，好靚同圓滿，可能我身在福中不知福，以前訓練時大家想法一致、簡單，這種氛圍在火炭（指體院）才感受到。」問到是否因怕當藝人拍拖欠私隱，她表示不但只有拍拖，好多事也被注視，所以暫時也沒想過加入娛樂圈。
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