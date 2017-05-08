﻿李思欣嘔吐大作否認有喜

李思欣同老公范振鋒、莊思敏和妹妹莊思明、麥德羅同未婚妻劉麗萍及胡楓等，昨日一同出席郵輪「威迪斯號」啟航禮。抱恙到場的李思欣表示，上船前一晚一直嘔吐大作，而她跟范振鋒之前有指打算「做人」，即時引起大肚疑雲，不過她否認有喜，認為只是身體不適而已。至於剛於5月1日度過37歲生日的莊思敏，她表示願望是身體健康、感情隨緣，而她已吃了多餐生日飯，還差點誤會了兩個妹妹孤寒。在場的思明即踢爆在姐妹手機群組中，着思敏選一樣上限兩萬元的禮物，怎料家姐竟看錯是千五元。