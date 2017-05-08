 Advertisement
  • 2017年5月8日 星期一
  • 28º
  • 76%
熱門： 跳高女神雪糕伯伯林奕含空氣污染孔劉

日報新聞 > 娛樂

﻿「綠葉王」曾守明設靈

2017-05-08 列印
■曾守明設靈，眾多圈中人到場致祭。
Previous Next

　　無線資深演員、「綠葉王」曾守明上月於廣州登台期間猝逝，終年58歲，昨日於世界殯儀館以「維新教」儀式設靈，意指可在靈堂內用任何方式悼念死者，今日大殮後遺體將火化，曾守明的遺照是一張戲劇造型照。宣萱、袁潔儀、歐瑞偉和梁乃鵬等亦有到靈堂致祭。

　　曾守明太太和兒子接受訪問時表示心情已平復不少，曾太尤其多謝袁潔儀事發後在廣州為他們東奔西跑聯絡公安，曾太又透露遺照由無線提供，很喜歡這張相有警察的形象。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd