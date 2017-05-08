﻿見面會為白血病患者打氣 孔劉繞場一周唱歌送驚喜

韓國人氣劇《鬼怪》男神孔劉前晚在亞洲博覽館舉行粉絲見面會，貫徹暖男作風，為一名白血病患者拍片打氣，更在完場前為粉絲送上驚喜，在台下現身唱歌，繞場一周。



孔劉前晚粉絲見面會中，鄭裕玲突然驚喜現身，與男神近距離接觸。其後嘉賓孔孝真和My Q上台與粉絲分享趣事，孔孝真笑言孔劉是個有很多秘密的人，但他熱情、聲音好聽、膊頭寬、臉細細、手指長，身材好、保護女性，飲酒的時候還好可愛。至於缺點就是小心眼，優點是很願意聽別人說話，大讚他是限定版的好男人，孔劉則自爆飲酒經常會斷片。



在「Make A Wish」環節，孔劉實現粉絲的願望，其中一個粉絲希望孔劉拍片為其患白血病的兒子打氣，原來孔劉早已拍了短片給對方，會上除播放打氣片段外，亦播出男孩多謝孔劉的片段。



來到尾聲，孔劉準備了一封信送給香港粉絲，在讀信前，熒幕播放後援會預先製作的特別片段，他看後眼濕濕，但表示不會哭，其後孔劉讀完信後走回後台。兩分鐘後，孔劉突然現身台下，邊唱《Beautiful》，邊繞場一周，令粉絲陷入瘋狂，唱完歌後，歷時三小時的見面會正式結束。孔劉返到後台即上載萌照，開心香港見面會順利完成，更約定粉絲在韓國見。



孔劉昨日傍晚與孔孝真一齊離開香港，二人近5時坐同一架車到達機場VIP通道，戴上草帽的孔孝真下車時好親切，不斷揮手；頭戴紅色冷帽及黑超的孔劉下車後亦不斷揮手，又接收粉絲禮物，貫徹親民作風。



本報記者