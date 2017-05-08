﻿首次4K及全實景拍攝 myTV SUPER 睇《不懂撒嬌的女人》更好Feel

TVB首部4K全實景拍攝的都市愛情輕喜劇《不懂撒嬌的女人》，自上周一播出以來大獲好評，最高收視更達27點（觀眾人數約174萬）。觀眾Like爆原因係劇情明快又有電影感，睇得好過癮。該劇監製關樹明（Anthony）表示講女強人等愛同港男返內地娶老婆題材夠貼地，用4K全實景拍攝又是個新嘗試，加上有創作團隊諗抵死金句。他稱本周劇情更入肉，包括林文龍因愛玩謝宣萱及唐詩詠，和王浩信在台南撻着。而劇集的4K版於每晚在翡翠台播出3小時後在myTV SUPER上架，想煲劇可Join my TV SUPER至尊版，免費任睇仲有半個月就完嘞。



提到本星期的必睇位，林文龍和宣萱會進一步互搶下屬和爭「地盤」，監製稱：「呢個男人係愈愛對方愈唔想對方愛自己，因為佢有一樣嘢好恐懼，嚟緊會話畀大家聽係乜嘢。」而唐詩詠與王浩信呢一Pair，女方需要人關心，男方又好想保護佢，兩個人自然走埋一齊。今個星期講他們去到台南，王浩信彈結他冧唐詩詠表白，二人即時撻着，不過監製笑言：「撻着都唔緊要，最緊要係兩個人點樣行落去，因為浩信唔想結婚，但詩詠又好有計劃想去結婚。」而一向崇拜宣萱的唐詩詠，之後更因某些原因與宣萱決裂。



加4K畫質更靚



有了貼地題材和合適演員，再配合4K畫質更吸引，監製續稱：「套劇去年開始構思，恰巧TVB正準備推出my TV SUPER機頂盒，因為呢個盒可以出4K畫質，所以想試吓拍，估唔到效果咁好。」至於全實景拍攝，除沿用4K拍攝器材，在攝影機的擺位、燈光調配都要花心思，他坦言：「之前美術組、燈光師同攝影師都要做好多準備功夫。」而且今次到上海和台南拍外景，都係揀過度過，「上海畀人感覺較商業，如去買地、睇商場，所以會多啲林文龍同宣萱嘅戲份；如果要睇浪漫愛情故事，除咗香港，仲有台南，香港演員多數去台北101，但我覺得台南有民宿又有彩繪村較特別。」



劇情濃縮節奏快



本劇金句夠抵死，網民讚有新意，一句「事業線一寸長一寸強」就被瘋傳。監製表示全是創作團隊努力去搜集資料、花時間跟商場管理人員傾偈、了解寫字樓文化而得來的。值得一提的是，此劇有28集，會像美劇和英劇將1至14集分為Season 1，15至28集為Season 2，將20集劇情濃縮咗，節奏更明快，又多咗個轉折位，「Season 1講男女主角喺埋一齊，到Season 2講佢哋一齊後生活係點。」該劇有三首歌，除了劇集開頭有何雁詩主唱的《我不會撒嬌》，片尾曲亦有菊梓喬主唱的《手中沙》。監製表示：「為配合劇情，Season 2會將兩首歌掉番轉，《手中沙》放片頭播，何雁詩嗰首放片尾。今個星期仲會有譚嘉怡翻唱盧冠廷嘅《陪着您走》，係浩信同詩詠嘅訂情歌。」



撰文：李佩儀