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﻿演員發揮超乎預期

2017-05-08 列印
高海寧 今次她飾演內地女性，但唔係Sell身材，而係Sell點樣靠人脈關係去點人做嘢，上位都易啲。
黎諾懿 推翻之前乖乖仔形象做賤男Hanson，表現真係好突出，是他的一個突破。
袁文傑 去年剛加盟TVB，因高大夠台型、有壓場感，講說話又夠斬釘截鐵，十足十大老闆。
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　　除了男女主角夠搶鏡，監製Anthony讚其他演員都發揮得好好。
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