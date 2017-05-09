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﻿暢遊故宮萬里長城 Heidi難忘北京美食

2017-05-09 列印
■Heidi在北京時日日天晴，望長城都靚啲！
■難得到北京，Heidi好興奮能到故宮遊覽。
■北京咁多美食，Heidi當然要試一試涮羊肉。
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        女子組合Super Girls成員李靜儀（Heidi）早前首次到北京工作，她趁機遊覽當地名勝，難得天氣好好，所到之處都風光如畫，加上美食豐富又好味，令她非常難忘。

        雖然Heidi往北京只有三日，但行程不算太緊密，工作之餘還能趁空到旅遊勝地如故宮、天安門廣場和萬里長城等地行逛。Heidi坦言：「可以到世界文化遺產之一嘅地方走走，踏上長城一刻更感受到歷史悠久嘅歲月痕跡，體驗到非一般嘅北京旅遊。」

  Heidi還品嚐了許多北京美食如串燒、烤鴨和涮羊肉等，並大讚味道一流。慶幸今次每日都天晴，沒有所謂的霧霾情況出現，令她留下美好又難忘的回憶。

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