秋生《心冤》戲味令人「窒息」
平價螺頂「鮑」 搵笨炒飯欺客
新葵興廣場茗苑宴會廳推出一款「鮑魚福建炒飯」，餐牌註明有真鮑魚，特價八十八元；海關化驗食材基因，卻發現該炒飯以螺肉充當鮑魚。該食肆被控違反《商品說明條例》，昨天被裁判官罰款五千元。店長王國偉接受本報訪...
2017-05-09
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廣州老婦卡月台空隙 數十乘客推車廂救人
廣州地鐵日前發生數十名乘客合力拯救老婦的義舉。一名年逾七旬老婦步出地鐵車廂時，右腳意外卡在列車與月台之間空隙，無力自拔。多名乘客見狀，自發推動車卡，之後地鐵職員和其他乘客相繼加入，老婦最終拔出右腿，其腳僅輕微擦傷，並無大礙。 事發在上周六下午約二時五十四分，該名老婦獨自乘坐地鐵六號線抵達區莊站，當她步離車廂時，疑不慎失足，右腳意外卡在列車與月台之間空隙，整個人坐在車廂地板上，無力自行拔出右腿，車站職員到場向老婦右腿倒潤滑劑，但仍無法拉出其腿。 多名乘客見狀，自發推動車卡嘗試協助老婦脫困，惟各人氣力有限，車廂始終不動如山；此時，車廂內部份乘各自行步出月台減輕列車重量，...
2017-05-09
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好動夫妻 珠峰基地營偕連理
美國一對酷愛戶外活動的情侶，為舉行一個永誌難忘婚禮，特意花費一年時間籌備、訓練。三十五歲的西桑、三十二歲的施米德爾挽手在海拔一萬四千呎地方遠足，二人早前決定結婚，且選擇在珠穆朗瑪峰基地營舉行婚禮，他們花費一年時間籌備、訓練後，日前展開結婚之旅，花費數日時間攀上基地營。二人抵埗後，分別換上禮服、婚紗，以雪山為背景拍攝結婚照片，之後交換戒指、宣讀愛的誓言，正式結為夫婦。
2017-05-09
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屋苑紛錄市價成交
據星島地產網報道，二手再錄用家入市個案，世紀21奇豐高級分行經理趙詠欣表示，馬鞍山銀湖‧天峰7座中層G室，面積564方呎，2房間隔，獲用家以750萬元易手，呎價13298元，屬市價水平，據了解，原業主...
2017-05-09
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法大選落幕 好消息出貨 美三大指數高位徘徊
法國大選結果一如預期，由中間派的馬克龍勝出，為市場掃除了不安的因素；油價反覆向上，為能源股帶來支持，美股杜指繼續在21000點附近的高位徘徊，標普指數和納指初段曾再創日內新高。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時收市報21012點，較上周五升5點；納斯達克指數收報6102點，較上周五升1點。標普500指數收報2399點，較跌0.02點。滙控（005）美國預託證價格報66.45港元，較香港收市價跌0.35港元；中移動（941）美國預託證價格報84.56港元，較香港收市價升0.26港元。 歐洲三大主要股市個別發展，倫敦股市收市升0.05%，巴黎和法蘭克福股市則分別下跌0.91%...
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老婦留力征羅馬 歐聯和戰
祖雲達斯於歐聯四強首回合作客兩球淨勝摩納哥，今晚次回合回師主場，就算打和亦足以晉級決賽。再者該隊於周日意甲將遠征羅馬上演爭標關鍵戰，眾將有後顧之憂今仗踢來或避重就輕，兩軍握手言和機會高。 （有線61、64、201、203台周三凌晨2:45直播） 首回合老婦人憑射手希古恩梅開二度，作客2:0輕取摩納哥，晉級呼聲高唱入雲。他們在上仗意甲1:1和拖連奴時收起門將保方、中堅基亞連尼等主將，希古恩和中場比真歷亦只是後備披甲，明顯為今仗留力，不過球隊下輪聯賽就遠征次席羅馬，只要保持不敗就可提早兩輪封王，眾將或因此而有所保留。 再者，斑馬軍團近期不時開出和局，過去五場各賽事收錄兩...
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富國島奇幻住宿
曾為多家星級酒店操刀設計的Bill Bensely，最近就為越南富國島翡翠灣JW萬豪酒店加持，將其多年來對大學校園的想像，配以奇趣歷史，創作了一家虛實相間的豪華旅館，滿足住客們的無窮幻想力！文：Rac...
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撒嬌女人 婚前同居試愛 33歲沈卓盈嗲「金龜」買牀上用品
大台長腿小花沈卓盈(Jess)，15年中與金融闊少男友Ray Mak甩拖後無耐，再搭上家族經營內衣褲出口生意的四眼男友Calvin，再次被指成功釣「金龜」。蜜運逾一年，Jess上月牛一仲開心透露「唔介...
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社論——食肆「老作」 必遭淘汰
新葵興廣場茗苑宴會廳以「螺肉炒飯」當作「鮑魚炒飯」奉客，被海關檢控違反《商品說明條例》，昨天被法庭判罰五千元，該食肆公開致歉，裁判官忠告被告要吸取教訓，以後老實經營，不要再犯。案件反映飲食業一直存有陋習，為免觸犯法律，現在要去濁揚清，才能保住商譽，贏取消費者信心。 飲食業長期慣用名貴食材的名字，為菜餚起名，例如一般茶餐廳早年推出「鮑片通心粉」，有平民餐廳菜牌上有「粟米斑塊」，又或者現在還流行的街頭美食「碗仔翅」，其實都沒有鮑魚、石斑塊和魚翅，這些菜名，其實是齋鮑片、龍脷魚和粉絲，是食肆為求好聽，才作出這些菜名。在顧客而言，看到這些菜式價格，很少人會信以為真，食肆不會賠大本，...
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破風者繼續豐收
史卓豐於周六賽後須停賽兩天，這位年輕騎師今乎成績飽受停賽影響，贏馬少於上季，他坦言希望可在餘下賽事傾盡全力數胡，增加來季獲發牌的機會。明晚披甲六場，史卓豐認為以苗廄的「破風者」和姚廄的「包裝騎士」機會較佳。 「破風者」於季初至季中因要接受慢性骨科疾病藥物的治療，休息了一段時間，及至三月初又因轉投苗廄，故遲至上月份才作季內首戰，卻即可後上擊敗對手贏馬。事隔三周，「破風者」明晚再戰谷草千二，史卓豐說︰「『破風者』上場賽前準備充足，試閘走勢亦出色，贏馬絕不令我意外。而此乃其久休復出的首仗，硬拼過後，狀態理應會進步，今次再跑同一班次同一途程，雖然要多負十磅，但以牠質素及狀態，再加上...
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