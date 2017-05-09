 Advertisement
  • 2017年5月9日 星期二
  • 23º
  • 93%
熱門： 跳高女神雪糕伯伯林奕含空氣污染孔劉

日報新聞 > 娛樂

﻿秋生《心冤》戲味令人「窒息」

2017-05-09 列印
■小紅姐和謝君豪大鬥演技。
■秋生揸槍駕輕就熟。
Previous Next

　　黃秋生、惠英紅和謝君豪等帝后級演員，早前落力演出福斯（Fox）推理奇案題材新劇《心冤》，劇組昨日發放多張劇照，可見有三人不同場口及同場鬥戲的鏡頭！導演葉念琛更指拍攝現場不但充滿戲味，亦充滿火藥味，劇情「壓迫感」更令現場人員「透不過氣」！
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd