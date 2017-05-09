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﻿譚耀文籲助癮君子戒毒

2017-05-09 列印
■譚耀文（右）和青雲有不少對手戲。
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　　譚耀文在六、七十年代黑幫題材新片《毒。誡》中，與劉青雲、古天樂等合作，阿譚在片中幫助癮君子戒毒，是青雲的朋友，故與青雲的對手戲較多。

　　阿譚指該片佈景甚逼真，加上有強勁對手青雲，阿譚坦言完全墮入角色內，「拍嗰時心情好沉重，完全了解到癮君子心態，癮君子好需要家人、朋友關心同愛心，身邊人付出愛同耐性，誤入歧途嘅癮君子，一定可以回頭是岸！
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