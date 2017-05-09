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﻿張惠雅恨開HotCha十年騷

2017-05-09 列印
■Regen與何遠東老友鬼鬼。
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  張惠雅（Regen）及何遠東昨日齊到舞台劇《借種消愁》綵排場地探班，並帶備牛鞭小食和花束打氣。

Regen表示之前為TVB拍劇，好幾次差點跟遠東合作，最終在綜藝節目《最緊要好玩》才成事，他們笑言：「其實我哋唔介意以情侶檔姿態出現㗎！」對於HotCha前隊友張紋嘉（Crystal）日前開騷，Regen同另一隊友黎美言（Winkie）冇影，致再傳不和，Regen坦言：「都傳咗咁多年，我哋唔係成日聯絡，但都有Group Chat！」Regen指今年是她們出道10周年，有意舉行紀念演唱會，但要看緣份及檔期是否可行！
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