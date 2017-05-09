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﻿小方呻難覓另一半

2017-05-09 列印
■小方與傅家俊是多年老友。
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        方力申昨日錄影ViuTV節目《約左傅家俊》，談到桌球好手傅家俊已婚並育有兩位小朋友，事業家庭兩得意，可會羨慕對方？小方笑謂：「我羨慕佢，可能佢都羨慕我呢，哈哈；話晒我喺95年創下嘅400米個人混合四式及千禧年嘅200米背泳成績，至今仍未有人打破，我哋兩個都係香港紀錄保持者。」

  被笑指緋聞比傅家俊厲害時，小方大呼冤枉，並坦言要搵另一半真的不易，尤其之前跟鄧麗欣（Stephy）拍拖長達十年，他續稱：「好多女仔擔心我再拍拖會好快結婚，其實唔一定，總之感情隨緣。」
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