﻿衛詩雅兇狠爆樽 周柏豪血流披面

近日馬不停蹄為電影《失眠》進行宣傳的衛詩雅，在下月中上映的《原諒他77次》中她飾演一個性格進取的女子，介入蔡卓妍與周柏豪的感情，當中有一場戲是她對柏豪生氣，憤而在擂台上向他「爆樽」，詩雅擔心真的弄傷他︰「之前排練了很多次，但因為怕自己力度太大，所以排練時都不敢來真的，但出來的效果又不夠理想。反而柏豪叫我不用顧着他，就當他仇人一樣直接打在他的頭上，到真正roll機時，大家都表現專業， 導演一take就收貨了。」



再次跟衛詩雅合作的柏豪覺得大家已有默契，亦覺得應該信任對手，這樣合作起來才會舒服，出來的效果亦會更佳。