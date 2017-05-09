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﻿撒嬌女人 婚前同居試愛 33歲沈卓盈嗲「金龜」買牀上用品

2017-05-09 列印
貼頭揀地氈 睇完牀上用品，沈卓盈和男友Calvin又揀地氈。
「哎」男友買嘢 Calvin繞手想走人，沈卓盈速哄埋男友身邊，撒嬌狂嗲。
若無其事走人 沈卓盈發功唔成，繞男友走人。男尊女卑全程「無say」，幾無癮囉！
旅遊歎世界 被指又脫貧的沈卓盈，早前似孖男友旅行，大晒水著。
放慢拍劇 而泊到好碼頭的沈卓盈（左三），早前拍完《平安谷之詭谷傳說》(圖，前名《平安谷逐個捉》)和《天命》後又長休。
生日認愛 上月33歲牛一的沈卓盈，在個人網誌po相，其中一張戴着情侶戒指的兩隻手拿起紅酒碰杯，擺明宣佈戀情。
谷胸Job 早年，沈卓盈谷胸出騷，幾有人氣。近年目標係搵筍盤等嫁。
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        大台長腿小花沈卓盈(Jess)，15年中與金融闊少男友Ray Mak甩拖後無耐，再搭上家族經營內衣褲出口生意的四眼男友Calvin，再次被指成功釣「金龜」。蜜運逾一年，Jess上月牛一仲開心透露「唔介意閃婚」。有傳長腿Jess和男友在紅磡同居，日前下午，穿上短褲大晒天賦白滑美腿的沈卓盈，就拖有米男友去銅鑼灣睇家品。見她哄埋男友身邊，撒嬌猛嗲，好小鳥依人喎！

採訪 : 梁志明

        入行約15年的沈卓盈，一直演小花角色，無代表作，被笑指正職係釣「金龜」。進擊的沈大師，去年初被影到mark實家族經營內衣褲出口生意的四眼男友Calvin。雖然有報道指幫屋企打理生意的Calvin係失匙夾萬，不過新仔父母住京士柏山億元獨立屋，都係富二代啦！

平底鞋就Honey

        日前下午3時，紅唇薄妝的短褲仔沈卓盈獨自揸車去銅鑼灣搵男友Calvin。她將車停泊在利園後，即戴番超急步行去百德新街會仔。見到Honey，Jess第一時間繞實男友，黐實做連體嬰行去附近的家品店Francfranc睇嘢。而孭住藍色Hermes袋的沈大師亦好識做，5呎6吋高的她專登穿平底鞋，遷就唔太高的男友。甫入店，Jess主攻床單、枕袋等，似乎對張瞓覺寧舍有要求。其後，兩人睇地氈，價錢由二千幾至四千幾。Calvin除下墨鏡和女方齊齊揀。幾分鐘都無心水，Calvin戴番幅超繞晒手想走人。此時Jess耍出殺手鐧，突然哄埋男友身邊，撒嬌狂嗲，似「哎」對方買嘢。姣嗲兩分鐘，男方繞手企硬，不為所動。但沈大師都唔敢激嬲「金龜」，苦笑嗌走人。出到門口，女方要扮若無其事，繼續繞住男友折返利園取車，Jess拍拖男尊女卑全程「無say」，都幾無癮囉！
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