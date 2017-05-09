﻿撒嬌女人 婚前同居試愛 33歲沈卓盈嗲「金龜」買牀上用品

大台長腿小花沈卓盈(Jess)，15年中與金融闊少男友Ray Mak甩拖後無耐，再搭上家族經營內衣褲出口生意的四眼男友Calvin，再次被指成功釣「金龜」。蜜運逾一年，Jess上月牛一仲開心透露「唔介意閃婚」。有傳長腿Jess和男友在紅磡同居，日前下午，穿上短褲大晒天賦白滑美腿的沈卓盈，就拖有米男友去銅鑼灣睇家品。見她哄埋男友身邊，撒嬌猛嗲，好小鳥依人喎！



採訪 : 梁志明



入行約15年的沈卓盈，一直演小花角色，無代表作，被笑指正職係釣「金龜」。進擊的沈大師，去年初被影到mark實家族經營內衣褲出口生意的四眼男友Calvin。雖然有報道指幫屋企打理生意的Calvin係失匙夾萬，不過新仔父母住京士柏山億元獨立屋，都係富二代啦！



平底鞋就Honey



日前下午3時，紅唇薄妝的短褲仔沈卓盈獨自揸車去銅鑼灣搵男友Calvin。她將車停泊在利園後，即戴番超急步行去百德新街會仔。見到Honey，Jess第一時間繞實男友，黐實做連體嬰行去附近的家品店Francfranc睇嘢。而孭住藍色Hermes袋的沈大師亦好識做，5呎6吋高的她專登穿平底鞋，遷就唔太高的男友。甫入店，Jess主攻床單、枕袋等，似乎對張瞓覺寧舍有要求。其後，兩人睇地氈，價錢由二千幾至四千幾。Calvin除下墨鏡和女方齊齊揀。幾分鐘都無心水，Calvin戴番幅超繞晒手想走人。此時Jess耍出殺手鐧，突然哄埋男友身邊，撒嬌狂嗲，似「哎」對方買嘢。姣嗲兩分鐘，男方繞手企硬，不為所動。但沈大師都唔敢激嬲「金龜」，苦笑嗌走人。出到門口，女方要扮若無其事，繼續繞住男友折返利園取車，Jess拍拖男尊女卑全程「無say」，都幾無癮囉！