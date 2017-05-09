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熱門： 跳高女神雪糕伯伯林奕含空氣污染孔劉

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﻿屢敗屢戰

2017-05-09 列印
12年至15年中 金融才俊Ray Mak 火速進駐男友的1.4億禮頓山豪宅，閒時買餸煮飯仔。
12年分手 飛機師Simon 熱戀期，兩人不時被影到睇戲食飯。
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        沈卓盈早年與中年飛機師Simon分手後，有指佢經好姊妹徐淑敏穿針引線，極速搭上金融才俊Ray(麥偉汶) ，在楊秀惠手上硬搶男友。惜女方成日逼婚被仔飛，豪門夢碎，搞到搬回青衣公屋蝸居。
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