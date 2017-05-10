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﻿Harry@1D被揭撻着靚女廚神

2017-05-10 列印
■Harry被指發展「姊弟戀」。資料圖片
■Tess不時上載美食照片。網上圖片
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  英國組合One Direction（1D）的23歲成員Harry Styles，昨被爆上周與27歲的英國美女廚神Tess Ward在倫敦遊車河，令戀情曝光。據英國《太陽報》報道，兩人經共同朋友介紹，結果一拍即合，知情者道：「他們因愛好時裝及美食而聯繫起來，更很快擦出愛火。兩人之前都各自拍拖數次，但今次有別於Harry之前的戀愛關係，因他跟Tess一起後不想再搞垮戀情。」

  不過Harry這次載新歡甜蜜遊車河，卻有機會觸發法例，因他當時被拍到邊駕駛邊拿着手機查看；根據當地法例，他有機會被罰款200英鎊（約2,000港元）及扣6分。



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