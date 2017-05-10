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﻿相武紗季懷孕破婚變傳聞

2017-05-10 列印
■相武早前傳與丈夫婚變，但昨日宣佈懷孕。網上圖片
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  日本女星相武紗季昨透過事務所宣佈懷孕消息，預產期在秋天，工作方面她會視乎身體狀況而繼續。相武去年5月嫁化妝品行銷集團社長小宮生也，但丈夫父親被爆是黑幫道仁會副會長，20年前因黑幫內部仇殺而死，丈夫兄弟亦被指曾坐監，他本人亦有詐騙前科，因此傳出二人會閃電離婚，但昨日的懷孕消息打破婚變傳聞。

  韓國方面，元祖男團H.O.T.前成員文熙俊與年輕13歲的女團Crayon Pop成員昭燏今年2月閃婚，有傳是奉子成婚，韓媒爆料昭燏將於本周誕女，文熙俊事務所已證實消息。
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