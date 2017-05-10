﻿十指緊扣現身被問婚期 何佩瑜笑男友扮失聰

何佩瑜（Jeana）前晚拖埋男友翁子光現身《櫻桃小丸子30周年紀念特別劇場版》首映禮，Jeana表示正物色新經理人公司，問到兩人何時拉埋天窗？翁子光未有反應，即被Jeana笑他選擇性失聰。



前晚首映禮，Jeana十指扣男友翁子光到場，談到簽約新公司，Jeana坦言仍在考慮中，更透露香港及內地都有公司接洽，她認為28歲是關鍵時刻，希望能跟新公司一條心及目標要一致，她又坦言拍戲需講緣份及合適，不可以強加甚麼元素。



談到她仍心繫工作，似乎婚事無期，Jeana拍着翁子光笑說：「係喎！佢咁大個人喺度，你哋問佢啦！」翁子光聞言未有反應，Jeana即嘲笑他識選擇性失聰。此時，翁子光說：「你決定啦！」Jeana甜絲絲說：「都要幾年後喇！」