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﻿賈思樂一拖六開騷

2017-05-10 列印
■賈思樂下月將聯同六位「妾侍」在文化中心開騷。
■賈思樂表示演唱會「被要求」熱舞娛賓感到壓力。
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　　賈思樂（Louie）昨日現身新城電台表示，6月舉行的《ME & MY GIRLS》演唱會開售兩星期已售罄，打破過往售票速度紀錄。說到這次演唱會，Louie坦言最大難關係陳松伶要與他熱舞娛賓，令他大感壓力，他又透露身在北京工作的松松，騷前一星期才回港排舞，他說：「她很有信心，並有少少鄙視我，叫我唔好跌低。」
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