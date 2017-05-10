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﻿劉浩龍為新戲狂減21磅

2017-05-10 列印
■劉浩龍日前返鄉下中山登台，自言好有親切感。
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  劉浩龍完成與甄子丹及劉德華新戲《追龍》後，稍後將拍攝另一套電影，日前趁有空檔，劉浩龍回到鄉下中山登台演出；他表示：「返到自己鄉下做show，真係會有親切感。」提到即將開拍的新戲，劉浩龍透露要扮演一位動作指導，所以導演要求他曬黑皮膚之餘，還要減肥兼練到有「老鼠仔」。

  劉浩龍笑言去年聖誕開始暴肥，成個肚腩肥到凸出嚟，幸好自己體質屬於「易肥易瘦」，戒掉澱粉質，每日再抽時間做運動，終成功摵走21磅。而目前他正尋找場地計劃年底開騷，到時不介意除衫騷肌。
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