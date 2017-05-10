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﻿阿倫「篤波」求傅家俊讓賽

2017-05-10 列印
■阿倫讚傅家俊球技出色。
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  譚詠麟（阿倫）昨日為ViuTV節目《約咗傅家俊》錄影，阿倫指讀書時經常「篤波」打桌球，不過如今已超過30年無玩，會要求傅家俊讓146度，但對方當然不肯。

  問到「篤波」技術可有生疏？校長笑道：「開頭無乜手感，打吓打吓打出彩虹。」他坦言以前女生不會去桌球中心，但大讚香港女子桌球手吳安儀技術很好。他透露年輕時跟陳百祥、彭健新、陳友及葉智強經常打桌球，但只會跟外人對打。

  提到有女粉絲為劉德華守身29年，譚校長竟擺跟隨他多年的死忠粉絲「肥萍」上枱，笑說：「問肥萍啦！我識咗佢30幾年。」
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