 Advertisement
  • 2017年5月10日 星期三
  • 28º
  • 73%
熱門： 強姦鄧桂思海關督察牙鷹山裸跑

日報新聞 > 娛樂

﻿呂慧儀囑助導特別照顧Bobby

2017-05-10 列印
■呂慧儀試食肥媽（右）示範的菜式。
Previous Next

　　呂慧儀與肥媽前晚到屯門出席一預祝母親節活動，肥媽席上還親自示範一簡單菜式。呂慧儀連日來忙於拍攝外景，對於歐陽震華（Bobby）日前為無線劇《跨世代》開工時不慎中暑暈低一事全不知情。問有否感到無線的工作編排太緊致員工差點無命？她尷尬表示不懂得回答這問題，但近日天氣忽冷忽熱，她也因此有點感冒，亦會囑咐助導特別照顧Bobby。

　　講到近日正拍攝的處境劇《愛‧回家之開心速遞》將與馬貫東有感情線，問呂慧儀可會讓兒子和老公觀看？她說：「當然會，因為馬貫東早前買咗架車仔送畀我個囝，小朋友真係易O氹，處境劇唔會有令人接受唔到嘅畫面出現。」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd