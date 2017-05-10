﻿日本開P慶新婚 林宥嘉分享老婆靚相

林宥嘉今年1月初與太太丁文琪註冊結婚，兩人昨日在日本輕井澤舉行新婚派對，雙方家長、圈中好友S.H.E.成員Selina、Hebe等均有到賀。林宥嘉於派對上講愛的宣言時激動哽咽，他說：「謝謝你選擇與我相伴，信任我。我會學習成為一個好丈夫，希望能讓妳當最幸福的人。」丁文琪也回應道：「能成為支持你夢想的一份力量，也是很驕傲而快樂的。」林宥嘉更在社交平台發放甜蜜婚照，並留言道「平時不好意思發合照，但照片裏的太太實在是太美了，必須與你們分享」。



另外，林宥嘉更特別在派對上大跳BIGBANG《BANG BANG BANG》舞步，讓老婆笑不攏嘴！