另外，林宥嘉更特別在派對上大跳BIGBANG《BANG BANG BANG》舞步，讓老婆笑不攏嘴！
日本開P慶新婚 林宥嘉分享老婆靚相
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中大生全裸 隊草校園暴走 圖性侵女宿友
毒品入侵中文大學！一名二十一歲南韓交流男生疑吸食大麻後失常，在宿舍房間內脫清光，強行除去一名同鄉女同學的褲子，疑有所企圖；女事主反抗，一度被男方用手叉頸及咬傷前額，她及時逃脫離開房間，返回女生宿舍驚呼...
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稱曾有兩個月婚外情 陳星否認誘姦林奕含
台灣美女作家林奕含早前自縊身亡，其父母指女兒自殺，與曾遭補習班老師誘姦有關，被點名疑誘姦林奕含的國文補習名師陳星沉默多天，昨晚發聲明回應，否認誘姦林奕含，並聲稱曾與她發展兩個月的婚外情。 本名陳國星的補習名師陳星，昨晚經補習社發表聲明，指自己並非「狼師」，亦沒有「神隱」和「逃亡」，是念及林奕含父母痛失愛女，不願再對他們造成二次傷害，所以沒選擇第一時間出面澄清，而是靜待司法調查，但難以承受壓力，決定出面說明。 陳星指他與林奕含相識是在○九年二月，因林奕含是高三學測滿級分生，所以同心補習班的招生主任安排他們合照留念。其後林參加補習班安排的加強輔導課，但他指這段時間二...
2017-05-10
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祝捷會搶先宣佈勝選 文在寅諾建「新韓國」
韓國總統選舉結束，點票正在進行，民意支持率一直領先其他候選人的共同民主黨候選人文在寅搶先宣佈勝出，並在首爾發表宣言，強調令國家強大，使國民自豪。票站調查結果顯示，其得票率超過四成，遙遙領先排名第二的自...
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二手再錄用家入市
據星島地產網報道，二手市場再錄用家入市個案，香港置業市務經理（銷售）林健偉表示，將軍澳新都城2期2座高層連天台，屬2房間隔，面積約363方呎，以約598萬元易手，呎價約16474元，獲買家購入作自用，...
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騰訊友邦創新高 國家隊「帶路」 港股叩兩萬五
恒指在夾淡倉盤帶動下，昨日午市急升，在騰訊（700）等帶動下挑戰25000點，以全日高位24889點收市，創21個月新高，而且扭轉五窮月的傳統市況！港股開局反覆，下午市傳出一帶一路峰會期間，國家隊資金會隨時入市維穩，帶動恒指狂飆逾300點，多隻藍籌破頂，但大市成交未有配合，僅得710億元。 一帶一路國際合作高峰論壇將於本月14至15日在北京舉行。外電引述消息指，中證監通過內地交易所，要求證券商提醒所屬活躍、資金量大及監控名單內的投資者，即日起至16日期間的操作將會受到更嚴格的監管。在峰會期間，證券商要做好客戶交易管理，不要追逐操作股價波動幅度大股票，杜絕異常交易發生...
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馬體告別卡達朗球場 頂住銀河艦隊
馬德里體育會今晚最後一次在卡達朗球場出戰歐洲賽，於歐聯四強次回合鬥同市宿敵皇家馬德里，為留下美好回憶力求收復首回合落後三球的失地。然而客軍銀河艦隊狀態大勇，勢可擾亂牀單軍團的大計，今仗寧捧和局。（有線61、64、201、203台周四凌晨2:45直播） 首回合馬體會作客班拿貝球場淨吞三蛋，為了避免連續第四季被該支同市宿敵淘汰出局，今場肯定戰意十足。隊長基比矢言希望留下美好回憶︰「主場氣氛就像魔法，令球員表演更上一層樓。」 馬體會歷來於卡達朗出戰歐洲賽成績優異，近三十五仗豪取廿九勝四和兩負，歐戰作東面對同樣來自西班牙的球隊更有六勝兩和不敗。此外，該隊過去五次歐聯四強主場...
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聯乘潮袋 色放正能量
相信大家對Mr. Men Little Miss家族都不會陌生，他們以豐富的喜怒哀樂表情描繪生活，經歷45個歲月，為我們譜出不少歡笑場面。今個夏季，潮袋品牌LeSportsac就與Mr. Men Li...
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林峯睇唔實 熱褲吳千語 腿誘姣冧紋身男
日前，本報獨家報道23歲嘅吳千語，趁男友林峯長駐內地拍劇，作反拖「方面新兵」夜蒲。事後她死撐對方「gentleman扶一扶」。不過上周六（6日）凌晨，好dry嘅千語BB又約仔密會斷正。當晚她搵星級造型...
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社論——打破「碌卡」可退款的謊言
消委會發表研究報告，指信用卡公司宣稱的消費退款保障，欠缺透明度，條款不清，限制又多，消費者成功取得退款的機會極低，其實是虛有其名，各信用卡公司必須改善，提供真正退款安排，才能保持市場競爭力。 消委會近年多次展開專題研究，針對油價、美容消費陷阱等，均是消費熱門題目，引起公眾關注，有助推動政府和相關業界改進。該會最新研究，揭發信用卡公司表面上有給持卡人退款保障，實際並不能惠及消費者。據消委會報告，當消費者刷卡預繳款項或購買物品，一旦遇上服務提供公司倒閉或貨品出問題，信用卡公司所提供的退款限期最短僅有六十日，消費者過了限期便無法追回已繳款項。 消委會亦發現，各發卡公司欠缺透明度，...
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頭號目標——紅褲精神 一定掂
今次四班千二米分拆兩組進行，實力馬分散了，令形勢更優劣分明，壞處是QT多數偏熱，好處是若鍾情一些二三選之馬，要贏其實只須過一關，成功機會較大。 第三場四班一二○○米。無論是隔夜或臨場，估計「破風者」必...
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