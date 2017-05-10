﻿林峯睇唔實 熱褲吳千語 腿誘姣冧紋身男

採訪 : 張詠森、李權威
近年，37歲嘅林峯強攻內地狂搵人仔，5年的「峯語戀」備受考驗。早前千語BB約佬夜蒲，事隔無耐，她又主動出擊。上周六凌晨十二時，見穿上超短熱褲晒長腿的吳千語，相約剛從美國返港的馬天佑去中環必列啫士街的酒吧飲酒，同行仲有四位圈外友人。五男一女飲酒，嫩口吳千語坐在馬天佑和紋身型男中間「左右逢源」。不過明花有主的千語BB明顯得一個target，就係坐在其左手邊的「Cute版張耀揚」。型男年約35歲，大鼻有少少鬍鬚、左手臂有紋身，皮膚黝黑，睇落幾Man，笑起嚟眼眯眯又幾cute，同37歲的林峯有得揮。
四目交投似調情
見千語BB和「Cute版張耀揚」互有好感，全晚黐到實，不時深情對望，兩個都冧到出晒面！而千語BB又勁多小動作，不時撥髮、嘟嘴、縮膊頭等，不停用body language姣電對方。型男見BB過晒電，多加兩錢肉緊。使出「睇掌」舊招，乘機摸女方玉手，見千語BB一味冧笑任摸，鬼咁受落。其後，型男偷偷用筆想「偷襲」千語BB大髀仔，女方撒嬌推開，又拍打男方，當眾耍花槍！玩咗成個鐘，馬天佑發現記者，即向吳千語通水，千語BB大驚即call的士，型男亦同時分頭速閃。千語BB和馬天佑雙雙步出，女方好緊張猛問記者：「你跟我哋呀？係咪影我哋呀？」本報無正面答，千語BB以為記者路過「甩難」，就大方和好友合照，然後搭的士離開。