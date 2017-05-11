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﻿柏豪同老婆無隔夜仇 阿Sa極度唔鍾意鬧交

2017-05-11 列印
■阿Sa在戲中同柏豪飾演拍拖10幾年嘅情侶，因思想步伐唔一致而經常鬧交。
■Ben Sir（中）透露6月將舉行Talk Show。
■啱啱開完演唱會嘅柏豪即投入電影宣傳工作。
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  蔡卓妍同周柏豪近日為電影《原諒他77次》四圍宣傳，日前兩人就錄影《兄弟幫》，阿Sa提到電影探討男女關係，仲話唔少朋友睇完都話令佢哋有好多反思。

        阿Sa個角色好嘮嘈，不斷同柏豪用鬧交去解決問題，係一個反面教材，阿Sa坦言，「一段關係需要包容，現實生活中極度唔鍾意鬧交，當然唔可以容忍所有問題。」

  周柏豪受訪時表示，同老婆識咗十幾年甚少鬧交，講到夫妻相處之道都係包容，總之愛一個人要愛全部。

  周柏豪指，「我好鍾意傾偈同解決問題，從來無隔夜仇。無論另一半、家人及同事，有問題都會立即處理。」

　　柏豪指試過一次半夜嘈醒公司同事，就係為咗將問題一次過講清楚。
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