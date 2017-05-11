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﻿Angelababy廈門現身惹尖叫

2017-05-11 列印
■Baby希望高層推出藍色手機畀「小海綿」用。
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　　昨日，Angelababy以代言人身份出席在廈門舉行嘅手機發佈會，Baby一踏入紅地氈就令一早到場等候嘅Fans瘋狂尖叫，心情好好嘅佢仲醒目地拎起新手機同粉絲接拍。之後Baby同高層一齊介紹手機，她還表示如果有機會，會將電話送畀Fans，「這樣就不用擔心被拍到醜照。」Baby更特別提到黃曉明好愛會帶來好運嘅東西，所以特別錦鯉款手機就好啱對方。
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