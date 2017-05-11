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﻿樂基兒唔介意做未婚媽媽

2017-05-11 列印
■因為發咗福，Gaile經常被傳懷孕。
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　　樂基兒（Gaile）及安志杰（Andy）昨日出席啤酒活動，經常被指懷孕的Gaile邊飲啤酒邊否認自己大肚：「如果大肚就唔會飲啦，有好消息一定同大家講。」Gaile坦言與圈外男友Ian傾過生b話題，對方亦喜歡小朋友，雖然暫未打算生BB，但唔介意做未婚媽媽。而今日40歲牛一嘅安志杰坦認飲得，更笑言一直將啤酒當汽水飲，但拒答有否試過因醉酒而發生過一夜情。問到慶祝活動，他笑指有「慶祝三部曲」：「食飯、飲酒、Make Baby，我跟老婆Jessica C.一直想生第二個呢。」
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