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﻿蔡依林新歌當母親節禮物

2017-05-11 列印
■蔡依林與媽咪面孔輪廓相似。
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  蔡依林（Jolin）向來積極投身公益活動，今年初，她在一場為敍利亞難民祈福的活動中，看到一班小義工們，年紀小小就發起助人心願，感受深刻，所以特別將他們當時獻唱的歌曲《讓愛傳出去》重新演繹，期望透過歌聲，將愛散播到世界各地，單曲將於明日上架。

  由於臨近母親節，Jolin將這首歌獻給最愛的媽媽，以及全天下的母親。在錄音當日，更找來蔡媽媽試聽不同版本，然後揀選出她喜歡的一個，作為母親節禮物。
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