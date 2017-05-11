﻿碧咸獲小方笠高帽

「萬人迷」碧咸（David Beckham）近日抵上海，前晚在當地出席代言的時裝品牌活動，同場還有方力申、胡兵、袁弘等。小方事後於社交網分享跟碧咸的合照，更留言稱自己激動地跟碧咸訴心聲，曾為香港泳隊健兒的小方說：「我曾經也是運動員，體會到訓練和比賽的辛酸，你的成就不止在錦標和數據上，還有你多次憑努力和實力戰勝一切的負面輿論，例如當上英格蘭隊長的路，又例如被貶後備後再上正選等等，當中的忍耐與堅持實在不容易，爭氣，是大賽球員！」小方更表示，他身上穿着的上衣，碧咸前晚亦有試穿過，揚言：「這衣服我永遠不洗啦！」