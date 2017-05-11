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﻿洪永城唐詩詠 拒證分手傳言真偽

2017-05-11 列印
■洪永城昨繼續開工拍劇。
■唐詩詠只以「冇回應」回覆記者提問。資料圖片
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　　唐詩詠與洪永城拍拖兩年多，惟近日兩人雙雙封口拒談戀情，惹來感情生變疑雲。對於傳出疑似分手，洪永城昨於電視城開工時強顏歡笑稱繼續避談感情事，問他與詩詠是否情不變？他說：「真係暫時未有一個……遲啲有個好啲答案。」再問為何對詩詠生辰沒有表示？洪沉默幾秒後稱有是禮物以外的「表示」，問是否有食飯慶祝？他說：「類似咁。」

　　當知悉詩詠稱交給他發言時，洪面露苦笑道：「吓！拋個波畀我，遲啲討論，遲啲適合啲。」談詩詠新劇的話題時，洪大讚道：「佢對我唔使撒嬌，如撒嬌都會受，但她已夠內涵。」詩詠被問是否與男友冷戰時，她以短訊回覆道「冇回應」。
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