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﻿滑水 「財子」

2017-05-11 列印
■黃頌祈在港參加的中高級花式滑水比賽，全部攞金。
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　　長洲長大的黃頌祈，家族有多個物業及生意。而任職金融界的他雖為富二代，但曾擔任兼職模特兒，亦是滑水高手，在本地及國際的賽事奪得不少獎項，後考獲香港滑水總會教練牌，現為香港wakeboard代表隊成員。
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