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﻿《魔盜王5》全球首映 尊尼拉隊上海風騷造勢

2017-05-12 列印
        荷里活影星尊尼特普主演電影《加勒比海盜：惡靈啟航》（魔盜王5），昨於上海迪士尼樂園舉行全球首映，尊尼更率劇組行紅地氈風騷造勢！

        荷里活電影《加勒比海盜：惡靈啟航》（魔盜王5）昨日於上海迪士尼舉行全球首映禮，男主角尊尼特普（Johnny Deep）、奧蘭度布林（Orlando Bloom）、謝菲路殊（Geoffrey Rush）、新加盟的Brenton Thwaites，及為日本語版本配音的栗山千明、中川大志等均專誠抵當地宣傳。不少影迷早已到場霸位等候見偶像，更有人特意打扮成「積克船長」。

　　尊尼以全黑Rocker打扮，型爆亮相紅地氈，與以西裝骨骨現身的奧蘭度各自走往影迷堆，親切地與他們握手簽名，滿足影迷心願。

本報記者
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