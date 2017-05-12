﻿湯洛雯劉穎鏇合作有火花

劉穎鏇、湯洛雯等昨齊出席節目《學是學非》記者會，席上獲眾「是非精」送上蛋糕祝賀兩人生日；湯洛雯更笑言現在有張寶兒繼承其「最蠢是非精」的衣鉢。



馮盈盈、劉穎鏇和張寶兒近日加盟主持節目《學是學非》，三人昨與元老級「是非精」湯洛雯、麥美恩及梁嘉琪齊出席記者會，並順道與湯洛雯跟劉穎鏇慶生。湯洛雯剛踏入30歲，但未有時間與緋聞男友羅天宇一起吃飯慶祝。問有師妹加入會否多了NG？她稱與三位師妹合作更有火花，而且張寶兒更繼承其「最蠢是非精」的位置，笑言一山還有一山高。



另外，劉穎鏇本月24日踏入20歲，她透露媽媽剛抵港，首年在港過生日，有父母陪伴很開心；她又謂早前與馮盈盈、張寶兒及麥美恩到日本拍外景，雖有時被師姐整蠱，不過此行玩得很開心。



本報記者