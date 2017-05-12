﻿好姊妹助陣《原諒他》 阿Sa開心見多阿嬌幾面

蔡卓妍（阿Sa）在新戲《原諒他77次》中，「吹雞」力邀好姊妹鍾欣潼（阿嬌）和鄭希怡（Yumiko）參演，盡出人情牌。而周柏豪今次與陸永、林盛斌（Bob）和小肥扮演老友，有場戲講他們深夜睇波食消夜和零食，他笑言怕變肥仔，所以拍完後要積極減肥。



阿Sa新作《原諒他77次》，將於6月15日上映。今次阿Sa除了首度與周柏豪合作，她亦主動搵好姊妹阿嬌和Yumiko幫手。阿Sa坦言平日各有各忙，難得可利用拍戲的機會與她們見多幾面。



戲中周柏豪有班好兄弟，包括陸永、阿Bob和小肥，三人的搞笑本色，令電影增添不少歡樂，有時連周柏豪都忍唔住笑而頻頻NG。不過柏豪最擔心的體重暴增，因有場在深夜拍攝的戲份，有Pizza和大量零食放在眼前，非常誘惑，所以他笑言：「拍完後要努力減肥喇。」











