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﻿整完頭 攝車罅

2017-05-12 列印
■關之琳買完羽絨步出，心情靚靚同記者講Hello。
■關之琳等車近10分鐘。
■關之琳微笑上車走人。
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　　另一日下午，關之琳去中環搵「殿堂級髮型師」Kim Robinson裇髮，一整兩個幾鐘，至6時許才優雅步出。大美人孭住個Balenciaga紅白藍羊皮袋，一出門戴番幅墨鏡，嘩！好省鏡！
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