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﻿何婉盈讚53歲曾航生保養得宜

2017-05-12 列印
■曾航生與何婉盈相隔12年再合唱。
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  何婉盈、曾航生等前晚為無線節目《流行經典50年》進行錄影，並再度合唱經典歌《再見亦是朋友》，原來這次是他們事隔12年再同台演唱，何婉盈笑指雖事隔多年，但現年53歲曾航生如吃了防腐劑般保養得好好；而她已轉行做股票買賣六年，今次唱歌想給女兒知道媽媽曾是歌手，但無意考慮復出幕前拍劇。

  另外，同場的蔡楓華則表示，最近節食瘦了一點，希望再瘦10磅，為年底的演唱會作準備。
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