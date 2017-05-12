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﻿李棟旭又襲港 閃現名牌開幕禮 劉嘉玲驚訝陳自強入院 祖兒不知男友減肥

2017-05-12 列印
■劉嘉玲拒談「鋒菲戀」之事。
陳自強 (左) 資料圖片
■林恬兒一身型格打扮，吸引不少鏡頭。
■容祖兒母親節會陪媽媽去飲茶。
■張智霖與袁詠儀夫妻檔現身。
■李棟旭雖然短短露面5分鐘，仍落力地展現親民作風。
■何超瓊（右）與好友劉嘉玲齊出席Valentino旗艦店開幕禮。
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        韓劇《鬼怪》的「地獄使者」李棟旭昨再度襲港，出席國際時裝名牌Valentino旗艦店開幕禮，同場的劉嘉玲則對「金牌經理人」陳自強入院感驚訝。

        劉嘉玲、容祖兒、林恬兒、韓星李棟旭、何超瓊、張智霖、袁詠儀、張敬軒及熊黛林等，昨晚應邀出席Valentino旗艦店開幕禮，場面星光熠熠。露面僅5分鐘的李棟旭行程緊密，今天就要離港返韓。

　　嘉玲被問及好友王菲與謝霆鋒戀情話題時，婉拒當兩人的「代言人」。談到陳自強入院的消息就坦言感到驚訝，因上年為他慶生時仍「好飲得」，並希望他早日康復。祖兒就被問到男友劉浩龍為拍戲減廿多磅一事，她說因各有各忙，並不知情。講到母親節將至，祖兒就坦言定會陪媽媽飲茶。
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