﻿李棟旭又襲港 閃現名牌開幕禮 劉嘉玲驚訝陳自強入院 祖兒不知男友減肥

韓劇《鬼怪》的「地獄使者」李棟旭昨再度襲港，出席國際時裝名牌Valentino旗艦店開幕禮，同場的劉嘉玲則對「金牌經理人」陳自強入院感驚訝。



劉嘉玲、容祖兒、林恬兒、韓星李棟旭、何超瓊、張智霖、袁詠儀、張敬軒及熊黛林等，昨晚應邀出席Valentino旗艦店開幕禮，場面星光熠熠。露面僅5分鐘的李棟旭行程緊密，今天就要離港返韓。



嘉玲被問及好友王菲與謝霆鋒戀情話題時，婉拒當兩人的「代言人」。談到陳自強入院的消息就坦言感到驚訝，因上年為他慶生時仍「好飲得」，並希望他早日康復。祖兒就被問到男友劉浩龍為拍戲減廿多磅一事，她說因各有各忙，並不知情。講到母親節將至，祖兒就坦言定會陪媽媽飲茶。