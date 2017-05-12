﻿慶生隊酒狂歡唔預男友 唐詩詠洪永城 分手似層層

近排，在大台熱播劇《不懂撒嬌的女人》中，飾演「A Cup港女」Cherry的唐詩詠人氣狂飆。日前，36歲牛一的她出席新劇活動時，例牌被問到生日（5月3日）時男友洪永城有咩表示？豈料詩詠BB竟話「沒表示」；洪永城亦避談，兩年感情疑亮紅燈。上周五（5日）凌晨，本報發現被讚為「不能錯過的女友」嘅詩詠BB，約咗班friends去中環飲酒補祝生日。束上馬尾的壽星女帶隊連走兩場，全程心花怒放，笑得好high。深宵狂歡都唔預男友，真係有啲嘢喎！採訪 : 李權威、梁志明



上星期36歲生日的唐詩詠，近日在新劇《不懂撒嬌》中同飾演暖男Saving嘅王浩信係劇中最sweet嘅戀人，觀眾最like。不過現實生活中，詩詠BB嘅感情生活卻唔如意。初戀與余文樂好快玩完，之後錯愛賤男崔建邦9年，浪費大好青春。直至15年，她與洪永城拍劇撻著，拍拖逾兩年，屢傳婚訊。日前詩詠出席活動時，全程不欲多談男友洪永城，又臉有難色稱男友於她生日時「沒表示」；而前日（10日）在電視城趕拍台慶劇《大帥哥》嘅洪永城被追問分手疑雲，他強顏歡笑表示「唔回應住」，等遲些有更好答案才講。而詩詠亦以短訊回覆「無回應」。令人懷疑「詠城戀」似告一段落。



連走兩場



洪永城忙拍劇，唐詩詠生日先後搵田蕊妮和黃翠如等連環慶生，上周五晚就call幾位圈外男女友人去中環飲酒補祝生日。當晚十二時許，化咗妝嘅唐詩詠穿上緊身衫窄褲現身必烈者士街的樓上吧。她和大約5、6位男女友人把酒言歡好happy。席間，友人神秘送上小蛋糕，再拍手唱生日歌，o氹到壽星女露腰果眼。夾手夾腳食完小蛋糕，一行人落樓轉場。見詩詠BB手指指，似好熟路，未幾就帶隊上了另一間樓上吧再飲。面紅紅的唐詩詠未敢再隊酒，只點了杯清水陪友吹水。嘻嘻哈哈又過半小時，今次真係準備返閨。詩詠BB因飲咗酒就打電話call代駕，朋友陪她企街吹水等司機，詩詠BB都係笑唔停，呢晚真係玩得勁開心。