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熱門： 姦劫鄧桂思電騙反恐演習不懂撒嬌的女人

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﻿戲內完婚

2017-05-12 列印
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  現實感情生活未明朗，但唐詩詠在《不懂撒嬌》中飾演港女Cherry，與不婚暖男Saving（王浩信飾）就成日放閃。劇中，詩詠堅持女人要在黃金13年（22至35歲）完成結婚生仔大任遂狂逼婚，結果嚇窒對方，最後有情人終成眷屬。

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