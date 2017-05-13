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﻿尊尼特普笑認咀謝菲

2017-05-13 列印
■尊尼稱扮演積克船長很有安全感。
■尊尼揚言曾跟謝菲（右）咀嘴！
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　　荷里活電影《加勒比海盜：惡靈啟航》（魔盜王5）前日於上海舉行全球首映禮後，主角尊尼特普（Johnny Depp）、奧蘭度布林（Orlando Bloom）、謝菲路殊（Geoffrey Rush）等昨現身發佈會。

　　第五度扮演「積克船長」的尊尼說：「這個角色對我來說非常有安全感，我很多時候可以躲在積克的世界，感受他的幽默和不羈。」他又搞笑指未知積克會否被炒掉，但他都會回來，更分享很久以前已認識謝菲，「我私下咀過他！」引來全場爆笑。至於謝菲亦拿尊尼曾被爆在澳洲拍攝《魔盜王5》時酗酒兼遲大到，阻延拍攝進度一事開玩笑道：「我們不能談酗酒。」圖：網上圖片
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