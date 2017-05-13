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﻿城城踢爆謙仔慳家

2017-05-13 列印
■城城跟經理人小美和謙仔齊現身北京。
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　　郭富城和羅仲謙早前為主演賀歲電影《西遊記女兒國》，出席北京電影節活動，兩人當日放下「孫悟空」和「沙僧」造型，齊以型仔西裝Look上陣，但心水清的城城一眼便看穿，謙仔身上的白色禮服，正是當日與楊怡在英國秘婚的新郎裝，即場被踢爆慳家的謙仔，一臉尷尬兼大條道理解釋，「我不夠城城有錢呀！」
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