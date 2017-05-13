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﻿麥明詩否認冧靚仔教授

2017-05-13 列印
■麥明詩覺得媽咪有潛質當教育局局長。
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　　麥明詩昨出席活動，談到前男友林作狂踩靚仔數學教授Pietro Boselli樣子花心，不及他貼地踏實，問她可覺林作面對情敵酸溜溜？她說：「那個（數學教授）不算情敵，見過一次面後都沒發生事，加上我不喜愛外國人。」談到陳美齡言明拒任教育局局長，Louisa坦言感可惜。至於陳美齡強調搞教育不是開玩笑的事，Louisa也強調「阿媽可做教育局局長」之說也不是開玩笑，因她覺得媽咪很有潛質。
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