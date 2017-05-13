﻿唐詩詠又避談 同洪永城分訊

唐詩詠近日跟洪永城（Tony）屢傳分手，兩位當事人連日來亦沒有正面回應，令分訊甚囂塵上。昨日詩詠出席跟袁偉豪拍檔的新劇拜神時，似乎心情未受影響，全程跟其他演員有講有笑，更自爆演救護員難免有人工呼吸戲份，問到是否放下感情包袱，拍親熱戲更輕鬆，她說：「感情事不說了，但作為演員當然要放低，配合劇情需要沒問題。（不用再跟男友交代？）我一向跟自己交代。」她又強調和洪有共識，「等適當時間才說。（多久沒見面？）不說了，以免太多揣測。（愈不提愈多揣測？）給我們一些時間，總之不用擔心，亦毋須太多揣測。（不用擔心你？還是不用擔心你們分手？）我認真思考一下再答你們吧！（王浩信踢爆你去了結婚？）他多事啦！我有時間才招呼他呢！」