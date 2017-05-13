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2017-05-13 列印
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 馮盈盈曾在fb狂爆粗鬧政府官員、特首梁振英，又為反佔中阿伯疑向女佔領者胸部非禮，但僅被警察帶離場了事，嬲到連環爆粗。事後她直認自己爆粗，指是土生土長香港人，好關心港事，並謂：「愛之深，責之切。」但亦有人直斥她爆粗有損港姐形象。
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