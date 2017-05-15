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﻿驚喜任五月天嘉賓 千嬅屈余文樂獨唱

2017-05-15 列印
■千嬅與樂仔（左）再撐阿信當主音的五月天。
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　　台灣天團五月天前晚在紅館舉行第三場《人生無限公司》世界巡迴演唱會，楊千嬅和余文樂繼五月天大連站巡唱後，前晚再化身志明與春嬌任神秘嘉賓。

　　安哥期間，樂仔和千嬅突現身合唱《志明與春嬌》國語版，樂仔還被千嬅「屈」獨唱廣東版，樂仔笑言是不要臉地求五月天很久才可上台，更是第一次在紅館唱歌。其後阿信再邀兩人合唱《突然好想你》，二人離台後，阿信笑謂：「多謝導演拍了這部戲，但《志明與春嬌》由五月天唱會好奇怪，祝他們和五月天一樣唱到80歲，到時就見到老志明和老春嬌，但到時他們還未結婚。」阿信還唱了《洗衣機》預祝昨日母親節。
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