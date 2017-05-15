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﻿甄子丹陪囡囡睇BTS香港騷

2017-05-15 列印
■BTS來港開騷，又唱又跳。
■甄子丹被發現陪女兒睇騷。網上圖片
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　　近年紅爆亞洲的韓國組合防彈少年團（BTS），前晚於亞博舉行一連兩天巡迴演唱會，成員Rap Monster、Jin、Suga、J-Hope、Jimin、V及JungKook到齊。BTS於約7時20分出場，全場fans情緒立即高漲，瘋狂尖叫。他們以一曲《Not Today》打頭陣，其後各成員以英文打招呼。

　　BTS成員完成Solo演出後再合體唱《I Need U》、《Fire》等大熱歌曲，又賣萌擺心心甫士，擺性感甫士抹汗等，冧爆Fans。最搞笑的是BTS狂拋廣東話，但被Fans發現他們要出貓偷睇熒幕提示器，認真搞笑。BTS再度來港開騷更吸引了「宇宙最強」甄子丹陪囡囡入場欣賞，更被附近觀眾「捕獲」！
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