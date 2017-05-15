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﻿楊思琦三代同堂晒溫馨

2017-05-15 列印
■思琦與母親及女兒齊出席活動。
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　　楊思琦昨日與三位應屆香港小姐馮盈盈、劉穎鏇及張寶兒等，齊出席母親節活動。楊思琦與媽媽和女兒卓穎三代同堂現身晒溫馨，卓穎更向媽媽思琦送花兼獻吻，o氹得思琦妹笑咪咪。

　　思琦表示女兒以往的母親節會錫啖同埋講我愛你，但今年女兒主動要求報名學整花，最後親手製作永生花的擺設送給她，不過自己也送上大利是給媽媽賀母親節，亦會今晚出外吃飯慶祝，又指也會想起外婆同嫲嫲，可惜兩人已離世。
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