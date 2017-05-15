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﻿群星頌親恩 祖兒錫錫媽咪

2017-05-15 列印
■祖兒（左二）與媽咪、弟弟及Mani（左）歡聚。
■童童（左）分享和王菲（右）及陳家瑛的合照。
■碧咸嫂昨現身中環。
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　　昨日是母親節，眾多藝人紛在網上分享親子照，歌頌母愛和表達心意。容祖兒昨分享與媽咪的照片，並貼文稱媽咪的地位在女王之上！隨後貼出與媽咪、胞弟及經理人霍汶希（Mani）歡聚的合照，可見祖兒嘟嘴要向媽咪送吻呢！竇靖童（童童）就於微博分享跟媽咪王菲、王菲經理人陳家瑛的合照，並留言「母親節快樂，媽們！」畫面甚溫馨。

　　另外，四子女之母的「碧咸嫂」Victoria昨在港透露，早前於英國母親節時已跟家人吃飯慶祝，更獲女兒送上手寫的心意卡呢！
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